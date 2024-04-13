Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 5,5 μηνών. Το βρέφος χρειάστηκε μάλιστα να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί εσωτερική αιμορραγία που είχε στο κεφάλι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του thestival.gr, η μητέρα έσπευσε αρχικά με το κοριτσάκι στο νοσοκομείο Παπανικολάου το οποίο όμως δεν εφημέρευε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα πήγε στο Παπανικολάου καθώς ήταν το πλησιέστερο στο σπίτι τους. Εκεί το προσωπικό του νοσοκομείου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο βρέφος το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Παπαγεωργίου». Εκεί οι γιατροί αφού διασωλήνωσαν το βρέφος, έκριναν επιβεβλημένη τη διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων, στο «Ιπποκράτειο».

Γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου το κοριτσάκι διεκομίσθη στο «Ιπποκράτειο». Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μόλις 5,5 μηνών βρέφος είχε εσωτερική αιμορραγία στο κεφάλι και πως έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα.

Έτσι λοιπόν γύρω στις 03:00 ξεκίνησε η χειρουργική επέμβαση η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ήταν πολύωρη. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκρατείου» και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

