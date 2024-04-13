Σε επτά συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία και απειλή προχώρησε η Αστυνομία σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ σχημάτισε δύο δικογραφίες για τα ίδια αδικήματα.
Στην Πάτρα: Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε η σύντροφός του για ενδοοικογενειακή σωματική βία και απειλή.
Επίσης, συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, διότι η γυναίκα υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του συζύγου της για απειλή μέσω τηλεφώνου και ο
άνδρας σε βάρος της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή και ψευδή καταμήνυση.
Στην Αιγιάλεια: Συνελήφθησαν δύο άνδρες, αδέλφια μεταξύ τους, διότι αλληλομηνύθηκαν για πρόκληση σωματικών βλαβών και απειλές.
Στη Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθη ένας άνδρας, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η σύντροφός του, για πρόκληση σωματικών βλαβών και απειλές, τη στιγμή που βρίσκονταν στο εσωτερικό αυτοκινήτου.
Στη Γαστούνη: Συνελήφθη ένας άνδρας, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η σύζυγός του, για πρόκληση σωματικών βλαβών και απειλές.
Στην Αμφιλοχία: Συνελήφθη ένας άνδρας, μετά την καταγγελία που υπέβαλαν σε βάρος του η αδελφή του και η μητέρα του για ενδοοικογενειακή απειλή.
Στη Βόνιτσα: Σχηματίσθηκε, δικογραφία σε βάρος μιας γυναίκας, έπειτα από καταγγελία του πατέρα της για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης.
Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους εισαγγελείς.
