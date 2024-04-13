Μαχαίρι στη γυναίκα του για ένα… ταψί με γεμιστά φέρεται να έβγαλε θερμόαιμος σύζυγος, ο οποίος δεν ήταν διατεθειμένος να μοιραστεί με τα πεθερικά του το φαγητό της οικογένειάς του, ούτε καν… μία τομάτα ή μία πιπεριά, απειλώντας να τα μετρήσει!

Το θερμό επεισόδιο για τα γεμιστά που βγήκαν ζεστά – ζεστά από τον φούρνο έγινε κατά τη διάρκεια του φαγητού. Το ζευγάρι είχε καθίσει στο τραπέζι και έτρωγε το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, πριν ξεκινήσουν τα παρατράγουδα.

Η γυναίκα είπε ότι είχε φτιάξει αρκετά γεμιστά και θα έδινε και στους γονείς της να φάνε, χωρίς να υπολογίζει στην αντίδραση του συζύγου της. Εκείνος φέρεται να αντέδρασε άσχημα, καθώς όπως φαίνεται, δεν ήθελε να μοιράσει… τη μπουκιά του.

Η σύζυγός του, που δεν πήρε αρχικώς σοβαρά την αντίδρασή του, επέμεινε. Τότε ο 50χρονος φέρεται να άρπαξε το κουζινομάχαιρο και κραδαίνοντάς το, να απείλησε τη γυναίκα του. «Μην τυχόν και δώσεις γεμιστά στους γονείς σου. Θα τα μετρήσω!», φέρεται να είπε απειλώντας και φωνάζοντας.

Η γυναίκα ταράχθηκε από τη βίαιη αντίδραση του συζύγου της, ιδίως όταν τον είδε να παίρνει μαχαίρι. Οι δυο τους φαίνεται να έχουν συχνούς καβγάδες ωστόσο η αντιδικία για τα γεμιστά φαίνεται να έφθασε στα άκρα.

Κάλεσε την αστυνομία. Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν τον 50χρονο παρόλο που η γυναίκα δήλωνε ότι δεν επιθυμεί πλέον τη δίωξή του, αποδίδοντας το συμβάν σε μία ένταση της στιγμής,

Ωστόσο το αδίκημα της οπλοχρησίας διώκεται αυτεπάγγελτα. Ο 50χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Είχε πάρει αναβολή και χθες, η υπόθεση εκδικάστηκε.

Η σύζυγος κατέθεσε εκ νέου ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του 50χρονου, ωστόσο το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και για το αδίκημα της απειλής και για το αδίκημα της οπλοχρησίας και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή.

Πηγή: taxydromos.gr

