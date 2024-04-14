1528: Ο πρώτος Έλληνας που πατάει το πόδι του στην Αμερική είναι κάποιος Θεόδωρος, που αποβιβάζεται στην περιοχή της Φλώριδας. Προς τιμήν του, έχει ανεγερθεί άγαλμα στην πόλη Κλίαργουοτερ της Φλώριδας.

1821: Μάχη στο Λεβίδι. Οι Έλληνες επαναστάτες κατατροπώνουν τους Τούρκους. Η ηρωική αντίσταση του Αναγνώστη Στριφτόμπολα και των παλικαριών του, οι οποίοι είναι οχυρωμένοι μέσα στα σπίτια, δίνει το χρόνο να φτάσουν ενισχύσεις υπό τους Δημήτριο Πλαπούτα και Σταύρο Δημητρακόπουλο, ώστε να λυθεί η πολιορκία.

1837: Ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα λάβει την ονομασία Οθώνειον Πανεπιστήμιον.

1941: Ιδρύεται στη Λευκωσία από προοδευτικούς αστούς πολιτικούς και κομμουνιστές το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ).

1986: Εκατό αμερικανικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούν από αέρος, για περισσότερο από μία ώρα, περιοχές της Λιβύης. Όπως ανακοινώνουν οι ΗΠΑ, πρόκειται για αντίποινα στην τακτική της κυβέρνησης Καντάφι να χρηματοδοτεί και να υποθάλπει μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις, που δρουν σε διάφορα μέρη του κόσμου.

2016:Ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 2014. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα έφτασαν τα 14,1 δισ. ευρώ (+5,5% σε σύγκριση με το 2014).

Γεννήσεις

1936: Φρανκ Σέρπικο, θρυλικός νεοϋορκέζος αστυνομικός, ο πρώτος που κατέθεσε κατά της αστυνομικής διαφθοράς. Η ιστορία του έγινε ταινία από τον Σίντνεϊ Λιούμετ, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, με τον Αλ Πατσίνο στο ρόλο του Σέρπικο.

1942: Βαλέρι Μπρούμελ, Ρώσος αθλητής του άλματος εις ύψος, που κατέρριψε 6 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ και κατέκτησε ένα χρυσό κι ένα αργυρό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Θαν. 26/1/2003)

1945: Ρίτσι Μπλάκμορ, Άγγλος κιθαρίστας των Deep Purple.

Θάνατοι

1891: Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Έλληνας ιστορικός, ο πατέρας της ελληνικής ιστοριογραφίας. (Γεν. 1815)

1930: Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής. (Γεν. 7/7/1893)

1986:Σιμόν Ντε Μποβουάρ, Γαλλίδα φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του φιλόσοφου Ζαν Πολ Σαρτρ. («Το δεύτερο φύλο») (Γεν. 9/1/1908)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.