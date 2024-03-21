Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα 243.000 ευρώ σε έξι επιχειρήσεις για προϊόντα - «μαϊμού»

Πρόστιμα ύψους 243.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε έξι επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης επί συνόλου έντεκα ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Σύμφωνα με το thestival.gr, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 34.626 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 13.03.2024 έως 15.03.2024 στις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια εκείνων που διενήργησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημαντική ήταν η συνδρομή και συνεργασία της ΔΙΜΕΑ με την ΕΛ.ΑΣ., την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Υ.Τ.), την Κινητή Ομάδα Ελέγχου Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Ε.), καθώς και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τους ελέγχους σε όλο το φάσμα του εμπορίου, χωρίς διακρίσεις. Αποτρέπουμε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, προστατεύουμε τους καταναλωτές από παραβατικές συμπεριφορές. Η ΔΙΜΕΑ θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση σε όλη την επικράτεια και όποιος παρανομεί, θα τιμωρείται».

