Πορεία διαμαρτυρίας με αίτημα το «πάγωμα» της κατασκευής του Flyover (υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου) και τη διάθεση κεφαλαίων για την ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν σήμερα, στην Άνω Τούμπα, οι εκπρόσωποι 30 συλλογικοτήτων της Θεσσαλονίκης και κάτοικοι της περιοχής.

Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Fly στα κέρδη τους, over στις ζωές μας;» και «Διεκδικούμε σύγχρονες δημόσιες φθηνές συγκοινωνίες στο ύψος των αναγκών μας», οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν την πορεία τους από το νέο πάρκο επί της οδού Λαμπράκη και κατέληξαν στην Αλάνα της Τούμπας.

«Αυτό που ζητάμε είναι να σταματήσει το έργο και με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να ενισχυθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην πόλη», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Μαρία Μποντίλα, εκ μέρους του Συνδέσμου Κατοίκων Οικισμού Κωνσταντινουπολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.