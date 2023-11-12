Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στις αρχές στο Ηράκλειο για ένα νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Κρούσωνα του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και έπεσε σε χαντάκι.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ και επιχειρήθηκε ο απεγκλωβισμός 38χρονου άνδρα, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο, έχοντας τις αισθήσεις του..

Τροχαίο ατύχημα όμως σημειώθηκε νωρίτερα και στον κόμβο του Μοχού όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

