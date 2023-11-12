Τη μνήμη εκείνων που δεν επέστρεψαν από το πεδίο της μάχης και έδωσαν τη ζωή τους θυσία στον βωμό του καθήκοντος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της περιουσίας και κυρίως της ζωής των συνανθρώπων μας, τιμά σήμερα και κάθε 12η Νοεμβρίου το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών» προς τιμήν του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου, δόκιμου πυροσβέστη Β' τάξεως Κωνσταντίνου Πούλιου, που έχασε τη ζωή του πριν από 80 χρόνια κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα επί της οδού Θεοτοκοπούλου, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Φέτος, αυτή η ημέρα συμπίπτει και με την κινητή εορτή «Ημέρα Τιμής των Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος».

Η πρέπουσα τιμή στους πεσόντες πυροσβέστες αποδόθηκε στην κεντρική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων Πυροσβεστών, στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, στο Χαλάνδρι Αττικής. Μετά την κατάθεση στεφάνων, εψάλη επιμνημόσυνη δέηση από τον προϊστάμενο της θρησκευτικής υπηρεσίας της ΕΛΑΣ, αστυνόμο Β' αρχιμανδρίτη Αλέξιο Κουρτέση.

«… Υπάρχουν άνθρωποι που διάλεξαν ως επάγγελμα να προστατεύουν τους συνανθρώπους μας. Ακόμα και με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους. Αυτοί είναι οι πυροσβέστες μας. Ορμούν μέσα στις φλόγες με αυτοθυσία και αυταπάρνηση για να σώσουν ένα παιδάκι, μία οικογένεια, έναν παππούλη που κινδυνεύει το σπίτι του. Σήμερα τιμάμε τους πυροσβέστες μας που έπεσαν στο καθήκον. Που έχασαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν εμάς τους υπόλοιπους. Στέκομαι με συγκίνηση ανάμεσα στους συναδέλφους τους και δηλώνω ότι ποτέ δεν θα τους ξεχάσουμε. Ζητώ από όλους, πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτεία να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο επίπεδο της πρόληψης ώστε να βοηθήσουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κάνει τη δουλειά της σε δασικές και αστικές πυρκαγιές. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους αυτούς αλλά και στη μνήμη των συναδέλφων τους που χάθηκαν στο καθήκον», τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στον χαιρετισμό που απηύθυνε δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημερινή ημέρα.

«Στη μακρόχρονη ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος, ένας μακρύς, δυστυχώς, κατάλογος συναδέλφων που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας, έχει "σημαδέψει" την επιτυχή πορεία του σε όλους τους τομείς δράσης του. Αυτοί οι συνάδελφοι, με όραμα, γενναιότητα και πίστη στο καθήκον έθεσαν τον εαυτό τους υπεράνω κάθε άλλου επιμέρους υπολογισμού, προκειμένου να υπηρετήσουν τις αξίες και τα ιδανικά του πυροσβέστη. Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και ιερής συγκίνησης τιμούμε και θυμόμαστε τους ανθρώπους εκείνους που θυσιάστηκαν προασπίζοντας τη δική μας ασφάλεια», αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, σε ανακοίνωσή του.

«… H σημερινή ημέρα αναμφίβολα είναι σπουδαία και ιδιαίτερη για τo Πυροσβεστικό Σώμα διότι η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Πεσόντων, η οποία όμως φέτος συμπίπτει με την Ημέρα Τιμής των Αποστράτων. Οι απόστρατοι του Πυροσβεστικού Σώματος με το έργο, την παρουσία και το παράδειγμά τους δημιούργησαν την παρακαταθήκη που περικλείει την ιστορία και διαμορφώνει την πορεία και το μέλλον του Σώματος. Είναι οι συνάδελφοι που με τη σκληρή και συνεχή δουλειά, με κόπο και με μόχθο, ενίοτε και με τη θυσία τους επέτρεψαν σε εμάς τους νεότερους να είμαστε υπερήφανοι για την πορεία που έχει διαγράψει το Πυροσβεστικό Σώμα. Είμαστε, λοιπόν, εδώ για να τους ευχαριστήσουμε και να τους εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για ό,τι μας προσέφεραν. Επιπλέον, σήμερα αποδίδουμε φόρο τιμής στους συναδέλφους, στους φίλους, στους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση προκειμένου να υπερασπιστούν τη ζωή και την περιουσία των συνανθρώπων μας. Ο πόνος μίας τέτοιας απώλειας είναι δυσβάσταχτος και τα λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις άχαρα, όμως έχουμε ιερό καθήκον να θυμηθούμε τις ηρωικές πράξεις και την αυτοθυσία των συναδέλφων μας και να δώσουμε όρκο αδιαπραγμάτευτο και απόλυτα σταθερό, ότι θα υπερασπιστούμε τα ιδανικά για τα οποία έπεσαν και τα οποία προσδιορίζουν και καθορίζουν διαχρονικά τη διαδρομή και την αποστολή του Σώματος. Η υπόσχεση που δίνουμε στους ήρωες συναδέλφους μας είναι ότι η θυσία τους δεν ήταν μάταιη και τους καταξιώνει στη συνείδηση όχι μόνο τη δική μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο τους με γνώμονα πάντα τον επαγγελματισμό και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Έλληνα πολίτη», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, στην Ημερήσια Διαταγή που ανέγνωσε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών, από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, τον υφυπουργό, Ευάγγελο Τουρνά, τον γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου, τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Γεώργιο Πουρναρά, τον υπαρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Μάριο Αποστολίδη, από συγγενείς των πεσόντων, από εκπρόσωπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΠΣ, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, των συμβασιούχων πυροσβεστών, των εθελοντών πυροσβεστών, του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού ΠΣ και των ενώσεων αποστράτων ΠΣ.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, επίσης, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Λουκία Κεφαλογιάννη, ο γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χάλαρης ως εκπρόσωπος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο βουλευτής Β' Δυτικής Αττικής Χρήστος Τσοκάνης ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο αντιδήμαρχος Πόλης και Πολιτικής Προστασίας Χαλανδρίου, Δημήτρης Χριστουλάκης ως εκπρόσωπος του δημάρχου Χαλανδρίου, ο υποστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του αρχηγού ΓΕΣ, ο πλοίαρχος Ιωάννης Γιαννιώτης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, ο ταξίαρχος Οδυσσέας Παξινός ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΑ, ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος ως εκπρόσωπος του αρχηγού της ΕΛΑΣ και ο υποπλοίαρχος Αντώνιος Μάζης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος παραβρέθηκαν ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποστράτηγος ΠΣ Δημήτριος Καλιανιώτης, ο προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, υποστράτηγος ΠΣ Δημοσθένης Ραγκαβάς, ο διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής, υποστράτηγος ΠΣ Δημήτριος Πατράκης, ο προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, υποστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Μπαλάφας, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Διευθύνσεων του Α.Π.Σ., της Δ.Α.Ε.Ε., της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής, της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., της 1η ΕΜΟΔΕ, του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ. και του Πυροσβεστικού Μουσείου.

Επίσης, επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών στη Θεσσαλονίκη, στο Γραφείο του Συντονιστή Επιχειρήσεων Κ.Μ.Α.Μ.Θ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τους συγγενείς των πεσόντων, τον βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Ευστράτιο Σιμόπουλο, τη βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, τον βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Συμεών Κουπέλογλου, τον εκπρόσωπο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δωρή Σωκράτη, τον εκπρόσωπο του δημάρχου Θεσσαλονίκης, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Θεοτοκάτο Ερωτόκριτο, τον συντονιστή Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποστράτηγο ΠΣ Δημήτριο Καρασαββίδη, από εκπροσώπους κομμάτων και δημοτικών Αρχών, από εκπροσώπους συνδέσμων αποστράτων αστυνομικών και πυροσβεστών, συνδικαλιστικών φορέων, εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Άννα Ευθυμίου, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Ιωάννης Δαρδαμανέλης, ο γενικός επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Σπυρίδων Σκλάβος, ο εκπρόσωπος του Γ Σ.Σ./NRDC-GR, συνταγματάρχης Κλαδάκης Στέφανος, δήμαρχοι της ΠΕ Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων, ιδρυμάτων και συλλόγων, εκπρόσωποι ενώσεων και συλλόγων αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, πρόεδροι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ομοσπονδιών, ενώσεων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και εκπρόσωποι Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος παραβρέθηκαν ο διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Δαδούδης, ο διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, αρχιπύραρχος Θεόδωρος Κοσμίδης, διοικητές υπηρεσιών και προϊστάμενοι τμημάτων και γραφείων της υπηρεσίας, αντιπροσωπείες υπαλλήλων και εθελοντών πυροσβεστών.

Ανάλογες επιμνημόσυνες δεήσεις τελέστηκαν στα Μνημεία Πεσόντων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας, με την παρουσία συγγενών καθώς και απόστρατων και εν ενεργεία συναδέλφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.