Θεσσαλονίκη: 342 τροχαίες παραβάσεις μέσα σε ένα 24ωρο

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την οδική ασφάλεια, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εξάλειψη των συνθηκών που επιτείνουν τις συνέπειες τους πραγματοποιεί συστηματικούς τροχονομικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ελέγχους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και βεβαίωσαν συνολικά (280) παραβάσεις εκ των οποίων (240) για παράνομη στάθμευση, (15) για εκπομπές θορύβων, (15) αφορούσαν σε οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και (10) σε λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Κιλκίς, βραδινές ώρες χθες, παρείχαν συνδρομή πραγματοποιώντας ελέγχους οχημάτων, όπου διαπίστωσαν συνολικά (62) παραβάσεις για παράνομη στάθμευση, για έξι (6) από τις οποίες εφαρμόστηκε το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας.

Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

