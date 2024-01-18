Τέλος γνωστά ζελεδάκια κάνναβης από τα περίπτερα - Περιέχουν ναρκωτικές ουσίες

Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» η Κοινή Απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για την υπαγωγή της δραστικής ουσίας της εξαϋδροκανναβινόλης (HHC) και των παραγώγων αυτής στον Πίνακα Β' των ναρκωτικών, μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

Η Κοινή Απόφαση των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, σύμφωνα με την οποία η ουσία αυτή συγκαταλέγεται στους Πίνακες Ναρκωτικών και τελεί υπό κρατικό έλεγχο.

Χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, το Βέλγιο, η Σουηδία είναι μερικές από τις οποίες έχουν πράξει αναλόγως, καθώς μετά από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η ουσία αυτή έχει επικινδυνότητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Υπογραμμίζεται ότι τα περιστατικά δηλητηριάσεων, λιποθυμιών και ζάλης νέων και ανηλίκων που σημειώθηκαν συνέβαλαν στη λήψη της απόφασης αυτής.

Ως εκ τούτου η απόφαση αυτή συνεπάγεται:

• Απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων στο εμπόριο, στα οποία είναι ανιχνεύσιμη η ανωτέρω ουσία, δηλαδή σε περίπτερα, καταστήματα λιανικής κ.λπ.

• Υποχρεωτική για τους εμπόρους απόσυρση προϊόντων στα οποία ανιχνεύεται η ουσία αυτή και κυκλοφορούν στην αγορά.

• Επέλευση ποινικών κυρώσεων σε όσους δεν συμμορφώνονται με την απόφαση και δεν προβούν σε απόσυρση των προϊόντων αυτών.

Τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια θα ξεκινήσουν ελέγχους με σκοπό την εξακρίβωση τήρησης του νέου πλαισίου και της ύπαρξης τυχόν παραβάσεων.

