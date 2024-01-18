Μεγάλη κινητοποίηση υπάρχει στην περιοχή των Σερρών μετά την εμφάνιση και επιβεβαίωση κρούσματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρο στον Δήμο Βισαλτίας.

Οι προσπάθειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών εστιάζονται στην αποτροπή της επέκτασης της νόσου και της εμφάνισης κρουσμάτων σε χοιροτροφικές μονάδες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Κεφαλάς, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε ότι το θετικό είναι πως δεν πρόκειται για ζωοανθρωπονόσο, συνεπώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ενώ το κρούσμα δεν εμφανίστηκε σε χοιροτροφική εγκατάσταση γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να θανατωθούν όλα τα ζώα της.

Από την άλλη πλευρά, όπως τόνισε, οι αγριόχοιροι κινούνται ανεξέλεγκτα και μάλιστα μπορεί να διανύσουν ακόμη και τριάντα χιλιόμετρα μέσα σε μια μέρα. Αυτός είναι ο λόγος που οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να περιοριστεί το πρόβλημα τοπικά. «Όλοι είναι ενήμεροι για την κατάσταση. Οι χοιροτροφικές εγκαταστάσεις το παίρνουν το θέμα πολύ σοβαρά και τηρούν όλα τα μέτρα γιατί φοβούνται την επέκταση. Από την άλλη πλευρά στη γειτονική Βουλγαρία καταστράφηκε η χοιροτροφία της χώρας» είπε ο κ. Κεφαλάς. Ο ίδιος πρόσθεσε πως απασχολείται κτηνιατρικό προσωπικό αποκλειστικά για την καταγραφή και την αντιμετώπιση της νόσου και υπογράμμισε πως με τους διασταυρωτικούς ελέγχους που γίνονται, δεν υπάρχει περίπτωση να εισέλθει κρέας από ζώο με κρούσμα στην διατροφική αλυσίδα.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το κρούσμα της αφρικανικής πανώλης εντοπίστηκε σε αγριογούρουνο, σε ορεινή περιοχή και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το χωριό Λαγκάδι του Δήμου Βισαλτίας. «Το χωριό έχει λιγότερους από εκατό κατοίκους ενώ εκεί δεν υπάρχουν οργανωμένες χοιροτροφικές μονάδες. Σε δύο - τρεις περιπτώσεις οι κάτοικοι έχουν γουρούνια για δική τους χρήση, τα οποία έχουν όλα ελεγχθεί και απομονωθεί» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.