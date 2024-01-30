Στιγμές τρόμου φέρεται να έζησε ένα 15χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία από την 15χρονη και τον πατέρα της, το κορίτσι δέχθηκε επίθεση από δύο ανήλικες. Όπως είπε, η μία της επιτέθηκε και τη χτυπούσε ενώ η άλλη κατέγραφε με το κινητό της την άγρια επίθεση.

Το περιστατικό σύμφωνα με την καταγγελία έγινε στην περιοχή της Τούμπας. Λίγο αργότερα η 15χρονη μαζί με τον πατέρα της μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας και κατατέθηκε μήνυση.

Οι ανήλικες που φέρονται να χτύπησαν τη 15χρονη αναζητούνται.

