Θεσσαλονίκη: Παράσυρση πεζής από δίκυκλο στον Βαρδάρη Ελλάδα 09:16, 02.10.2023

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά ενώ στο νοσοκομείο διακομίσθηκε και ο αναβάτης της μηχανής