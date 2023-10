Συνεχίζεται το δράμα των κατοίκων στην Αγριά και τις Αλυκές Βόλου - Άνοιξαν τα περισσότερα σχολεία στην πόλη Ελλάδα 08:35, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Άνοιξαν από το πρωί τα περισσότερα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με ευθύνη του δήμου