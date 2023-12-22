Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένας 55χρονος υπάλληλος εταιρείας, ο οποίος εκτελούσε εργασίες εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε πλάκες μαρμάρων.

Αρχικά, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 55χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

