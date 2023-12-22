Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, άνδρας που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αρχαιοτήτων.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο έρευνας στην οικία του, αλλά και σε αποθηκευτικούς χώρους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο και ένα κυνηγητικό όπλο, τμήματα αρχαίων αντικειμένων, δυο αγαλματίδια, μεταλλικό νόμισμα Ρωμαϊκής εποχής, ένα μαχαίρι, δύο φορητοί ασύρματοι και φυσίγγια.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.