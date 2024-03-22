Λογαριασμός
Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 39χρονος - Τον πλάκωσε μεταλλικός σωλήνας

Ένας 39χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε υπαίθριο χώρο εταιρείας βρήκε τραγικό θάνατο

εργατικό δυστύχημα

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης σε εταιρεία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Ένας 39χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε υπαίθριο χώρο εταιρείας βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξύλινη βάση που συγκρατούσε μεταλλικούς σωλήνες έσπασε, με αποτέλεσμα να τον πλακώσει ένας από τους μεταλλικούς σωλήνες και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πηγή: thestival.gr

