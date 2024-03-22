Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης σε εταιρεία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Ένας 39χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε υπαίθριο χώρο εταιρείας βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξύλινη βάση που συγκρατούσε μεταλλικούς σωλήνες έσπασε, με αποτέλεσμα να τον πλακώσει ένας από τους μεταλλικούς σωλήνες και να τραυματιστεί θανάσιμα.

