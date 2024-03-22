Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Κέρκυρας

Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσσιο χώρο ανοιχτά της Κέρκυρας κατέγραψαν στις 7.20 το πρωί της Παρασκευής οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση ο σεισμός που σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Παρασκευής είχε επίκεντρο 31χλμ. νότια-νοτιοδυτικά των Οθωνών.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 9,2 χλμ.

Πηγή: skai.gr

