Μποτιλιάρισμα 8 χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού 

UPDATE: 09:34
Κηφισός

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικοής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης:

  • στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα Αχαρνών,
  • στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας,
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα,
  • στην άνοδο της βασιλέως Κωνσταντίνου,
  • στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, 
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άλιμο προς το ΕΔΕΜ 
     
