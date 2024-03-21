Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικοής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης:

στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα Αχαρνών,

στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας,

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα,

στην άνοδο της βασιλέως Κωνσταντίνου,

στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων,

στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άλιμο προς το ΕΔΕΜ



