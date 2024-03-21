Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικοής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα.
Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης:
- στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα Αχαρνών,
- στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας,
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα,
- στην άνοδο της βασιλέως Κωνσταντίνου,
- στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων,
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άλιμο προς το ΕΔΕΜ
