Canadair: Τι προβλέπει η συμφωνία που θα υπογραφεί κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Καναδά

Σήμερα αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η σύμβαση για την προμήθεια των επτά νέων Canadair τελευταίας γενιάς, τύπου DCH-515, συνολικού κόστους περίπου 360 εκατ. ευρώ.

Πέντε από τα αεροσκάφη θα αποκτηθούν μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας, και δύο μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης rescEU του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

«Η προμήθεια των Canadair είναι μια παρακαταθήκη για το Πυροσβεστικό Σώμα, για τους συμπολίτες μας, για τη χώρα και για τις επόμενες γενιές, και έρχεται να προστεθεί σε ένα πολύ φιλόδοξο, πολύ-πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόγραμμα, το Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ αξίας 2,1 δισ. ευρώ. Για το οποίο είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι με βάση τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε βάλει και με τον τρόπο με τον οποίον προχωρούμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου- αρχές Απριλίου θα έχει δημοπρατηθεί στο σύνολό του», τόνισε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής της Βουλής σχετικά με το σχέδιο νόμου «Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για την προμήθεια αεροσκαφών τύπου DHC-515».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει με την καναδική κυβέρνηση και την εταιρεία παραγωγής των Canadair, De Havilland Canada (DHC), για την προμήθεια 24 Canadair τελευταίας γενιάς.

Η Ελλάδα και η Ισπανία θα προμηθευτούν τα περισσότερα (7 αεροσκάφη έκαστη), η Γαλλία θα προμηθευτεί 4 αεροσκάφη, ενώ η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Κροατία θα αγοράσουν από 2 αεροσκάφη έκαστη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι παραδόσεις των νέων Canadair αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2030.

Κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά, που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, θα υπογραφεί -εφόσον έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο- η τελική συμφωνία.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Ελλάδα απέστειλε επίσημη πρόσκληση στην κατασκευάστρια εταιρεία, προκειμένου να αναλάβει την αναβάθμιση του στόλου των αεροσκαφών CL-415 της χώρας, με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Η προμήθεια των νέων Canadair και η διαπραγμάτευση για την αναβάθμιση του στόλου των CL-415 είναι μέρος των δράσεων του εξοπλιστικού προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και άλλα εναέρια μέσα, ελικόπτερα, αμφίβια, πλωτά μέσα, καθώς και πάνω από 1.000 πυροσβεστικά οχήματα.

Πηγή: skai.gr

