Ανάρτηση για την υπόθεση Δασκαλάκη

«Με την υπ΄ αριθμμ. 598/23.10.2023 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς καταδικάσθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ και ο Κυριάκος Θωμαΐδης, κατόπιν αγωγής της Άννας - Μαρίας Δασκαλάκη, για το ότι η είδηση πως η ενάγουσα «μολονότι διορίσθηκε στην Ε΄Δ.Ο.Υ. Πειραιώς, ήδη από τον μήνα Αύγουστο του 2006 συνεχίζει να διατηρεί την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Μεταγραφών της ΕΠΟ και έτσι φέρει τουλάχιστον επί τέσσερις μήνες την ιδιότητα του φορολογικού υπαλλήλου που ελέγχει και χορηγεί φορολογικές ενημερότητες και της Προέδρου της Επιτροπής Ιδιότητας και Μεταγραφών της ΕΠΟ, η οποία εγκρίνει τα δελτία ποδοσφαιριστών των ομάδων υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ενεργούσα με αυτόν τον τρόπο την ίδια στιγμή ως «ελεγκτής και ελεγχόμενος», εγειρόμενου έτσι σοβαρού ηθικού ζητήματος εκ της προεκτεθείσας κατάστασης και ελλοχεύοντος ταυτόχρονα κινδύνου εξ αυτού του λόγου ακυρότητας των αποφάσεων της εν λόγω Επιτροπής για το ως άνω επίμαχο διάστημα», εξ αιτίας της οποίας επιδικάσθηκε χρηματική ικανοποίηση, κρίθηκε δυσφημιστική και αναληθής».

