Στην έξαρση του φαινομένου με τις ηλεκτρονικές απάτες στις διαδικτυακές αγορές– όπου οι καταναλωτές άλλο παραγγέλνουν και άλλο προϊόν τελικά τους έρχεται – αναφέρθηκε ο ο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μιλώντας στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ.

Το νομοσχέδιο DSA (Digital Servises Act) εισάγεται στην Βουλή σε δύο εβδομάδες με σκοπό να ελέγξει τις παγκόσμιες πλατφόρμες και τα market places, δήλωσε ο Δ. Παπαστεργίου.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να υποβάλει ερώτηση, αίτημα ή παράπονο στις πλατφόρμες και αυτά θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα.

Αν δεν συμβεί αυτό τότε μπορεί να απευθυνθεί στον εθνικό Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να λυθεί το ζήτημά του.



