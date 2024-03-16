Άρχισε η έξοδος των Θεσσαλονικέων για το τριήμερο της Αποκριάς, με την κίνηση στους δρόμους να αυξάνεται ήδη από τις 10 το πρωί και με σύμμαχο τον καλό καιρό.

Τριπλάσια, σε σχέση με τα αρχικά προγραμματισμένα, είναι και τα δρομολόγια Θεσσαλονίκης-Αθήνας των ΚΤΕΛ, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., Στέφανος Τσόλης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο κ. Τσόλης δήλωσε: «Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, σχεδόν κάθε ώρα βάζουμε ένα επιπλέον δρομολόγιο. Σκεφτείτε ότι στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη- Αθήνα, από 24 δρομολόγια αρχικά, έχουμε φτάσει για το τριήμερο στα 60 και ο αριθμός αυτός δεν αποκλείεται να αυξηθεί κι άλλο. Πιο αυξημένη είναι η κίνηση από την Αθήνα προς την περιφέρεια -τα δρομολόγια είναι 40- ενώ αντίστροφα, από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, είναι 20».

Στο μεταξύ, έχει αρχίσει να αυξάνεται η κίνηση στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, με τους Θεσσαλονικείς να εκδράμουν προς τη Χαλκιδική, για να περάσουν το τριήμερο είτε στις εξοχικές τους κατοικίες είτε σε κάποιο κατάλυμα, καθώς και στην εθνική Θεσσαλονίκης-Κατερίνης. Η κίνηση άρχισε να αυξάνεται από το πρωί, αλλά προς το παρόν σημειώνονται μόνο ολιγόλεπτες καθυστερήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

