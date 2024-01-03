Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ θα ισχύσουν, σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης τροχαίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στην παλαιά γέφυρα του Αξιού ποταμού.

Συγκεκριμένα, στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως, από την ερχόμενη Δευτέρα, στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης της παλαιάς γέφυρας του Αξιού ποταμού από την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του ρεύματος πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, από το ύψος των διοδίων Μαλγάρων έως το ύψος του Α/Κ Αξιού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας μέσω εκτροπής τους στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

Επισημαίνεται ότι, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η διέλευση από τον σταθμό διοδίων Μαλγάρων όλων των οχημάτων που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιείται από δύο θυρίδες διοδίων και θα είναι ελεύθερη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.