Συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών στη δυτική Θεσσαλονίκης για έκθεση της μόλις δυόμισι ετών εγγονής της, που είχε αναλάβει να φροντίσει.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Αμπελοκήπων - Μενεμένης, χθες το πρωί ειδοποιήθηκαν από διερχόμενο άτομο πως ένα κοριτσάκι περιφέρεται στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν, εντόπισαν το παιδί και προχώρησαν στη σύλληψη της γιαγιά του, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξή του.
Η 41 ετών γυναίκα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο παιδί παραδόθηκε σε συγγενικό πρόσωπο και συγκεκριμένα στον αδελφό της συλληφθείσας.
