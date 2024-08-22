Λογαριασμός
Κοριτσάκι 2,5 ετών περιφερόταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη - Συνελήφθη η 41χρονη γιαγιά του

Το ανήλικο παιδί παραδόθηκε στον αδελφό της συλληφθείσας

Αστυνομία

Συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών στη δυτική Θεσσαλονίκης για έκθεση της μόλις δυόμισι ετών εγγονής της, που είχε αναλάβει να φροντίσει.

   Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Αμπελοκήπων - Μενεμένης, χθες το πρωί ειδοποιήθηκαν από διερχόμενο άτομο πως ένα κοριτσάκι περιφέρεται στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν, εντόπισαν το παιδί και προχώρησαν στη σύλληψη της γιαγιά του, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξή του.

   Η 41 ετών γυναίκα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

   Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο παιδί παραδόθηκε σε συγγενικό πρόσωπο και συγκεκριμένα στον αδελφό της συλληφθείσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη κοριτσάκι γιαγιά σύλληψη
