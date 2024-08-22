Εννιάμερα της Παναγίας: Το θαύμα της Παναγίας Φανερωμένης στην Κομοτηνή

Η Εκκλησία τιμά στις 23 Αυγούστου την απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μια μεγάλη γιορτή γνωστή σε όλους ως εννιάμερα της Παναγίας.

Στην Κομοτηνή γιορτάζει αύριο το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης - κοντά στην Αίγειρο - και οι προσκυνητές έχουν ήδη ξεκινήσει να περπατούν 15 χλιμ από την πόλη για να κάνουν το τάμα τους στην Μονή και την Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας.

Την εικόνα λέγεται πως την εντόπισε ένας Οθωμανός κτηματίας που ζούσε στην περιοχή της Αμβροσίας (κοντινός οικισμός) βλέποντας ένας φως.

Ο κτηματίας την παρέδωσε στον τότε Μητροπολίτη και εκείνος αποφάσισε την τοποθέτησή Της αρχικά σε Εκκλησία της Κομοτηνής.

Ομως Εκείνη «επέστρεφε» με ένα θαυματουργό τρόπο στο αρχικό σημείο εντοπισμού Της. Οπότε, και αποφασίστηκε σε αυτό το σταυροδρόμι μεταξύ τριών διαφορετικών οικισμών να ανεγερθεί η Μονή.

Που γιορτάζονται τα εννιάμερα της Παναγίας

Πολλές εκκλησίες, εξωκλήσια και ιερές μονές σε όλη την χώρα τιμούν αύριο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τα εννιάμερα της Παναγίας.

Κάποια από αυτά είναι η Παναγιά του Μαλίκη, του Χάρου, η Παναγία η Εννιαμερίτισα, η Παναγία στη Γραβά της Πάτμου, της Φλαμπουριανής, η Παναγία της Ελεούσα στο Κάστρο στην Κύθνο, της Παντάνασσας στους Αρκούς (Λειψοί), η Φανερωμένη στην Σαλαμίνα, αλλά και στη Σάμο, στην Κάρπαθο, στη Σύμη, αλλά και σε κάθε νομό της χώρας τιμάται η χάρη Της.

Την ημέρα αυτή, επίσης, γιορτάζουν σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας η Μαρία, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα και η Δέσποινα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ekklisiaonline.gr

Πηγή: skai.gr

