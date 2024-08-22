Στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύονται 2 μικρά παιδιά, τα οποία προσβλήθηκαν από το μικρόβιο της σαλμονέλας.

Το γεγονός αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο επόπτης της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, ο οποίος δήλωσε ότι η πρώτη περίπτωση αφορά σε ένα βρέφος μόλις 5 μηνών και το άλλο σε ένα 10χρονο παιδάκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περίπτωση του 5 μηνών βρέφους δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό, το μικρόβιο να μεταδόθηκε στο βρέφος από μία λάθος κίνηση των γονέων οι οποίοι ενδεχομένως να άγγιξαν με γυμνά χέρια ωμό κρέας ή κάποιο άλλο ωμό φαγητό και στη συνέχεια αντικείμενα του βρέφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νόσηση από σαλμονέλα είναι πιο σοβαρή από τη νόσηση με νοροϊό (από τον οποίο προέρχονται και τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Γαύδο) και για τον λόγο αυτό τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτούν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως εξήγησε ο υγιεινολόγος, τα συμπτώματα της σαλμονέλλωσης είναι η γαστρεντερίτιδαμ οι εμετοί, οι διάρροιες και η αδυναμία σίτισης. Ο επόπτης δημόσιας υγείας επέστησε την προσοχή στους γονείς σχετικά με το μικρόβιο της σαλμονέλας επισημαίνοντας ότι οι κινήσεις μέσα στο σπίτι ειδικά όταν έχουμε μικρά παιδιά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές.

Πηγή: skai.gr

