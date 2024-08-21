Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 57χρονος που μέθυσε και άφησε τον 9χρονο γιο του σε ξενοδοχείο

Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει λόγω της κατάστασης του από την προσοχή του το 9 ετών παιδί του, το οποίο είχε μαζί του στις διακοπές

Αστυνομία

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη στο Ηράκλειο Γερμανός τουρίστας 57 ετών μετά από έγκληση της εν διαστάσει συζύγου του στις Aρχές, επίσης από τη Γερμανία 47 ετών.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ευρισκόμενος σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου στο Ηράκλειο, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει λόγω της κατάστασης του από την προσοχή του το 9 ετών παιδί του, το οποίο είχε μαζί του στις διακοπές του στην Κρήτη.

Το παιδί βρισκόταν για πολλές ώρες μόνο του σε χώρους του ξενοδοχείου και όταν αναζητήθηκε ο πατέρας του, βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους μέθης στο δωμάτιο του. Ενημερώθηκε η μητέρα του παιδιού στη Γερμανία και οι Aρχές τελικά παρέδωσαν το παιδί στη μητέρα του, η οποία έφτασε αεροπορικώς από τη Γερμανία.

Η εν διαστάσει σύζυγος κατέθεσε έγκληση στην Αστυνομία ζητώντας την τιμωρία του πατέρα του παιδιού, ο οποίος και συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Ηράκλειο Κρήτη τουρίστας γιος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark