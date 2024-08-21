Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη στο Ηράκλειο Γερμανός τουρίστας 57 ετών μετά από έγκληση της εν διαστάσει συζύγου του στις Aρχές, επίσης από τη Γερμανία 47 ετών.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ευρισκόμενος σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου στο Ηράκλειο, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει λόγω της κατάστασης του από την προσοχή του το 9 ετών παιδί του, το οποίο είχε μαζί του στις διακοπές του στην Κρήτη.

Το παιδί βρισκόταν για πολλές ώρες μόνο του σε χώρους του ξενοδοχείου και όταν αναζητήθηκε ο πατέρας του, βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους μέθης στο δωμάτιο του. Ενημερώθηκε η μητέρα του παιδιού στη Γερμανία και οι Aρχές τελικά παρέδωσαν το παιδί στη μητέρα του, η οποία έφτασε αεροπορικώς από τη Γερμανία.

Η εν διαστάσει σύζυγος κατέθεσε έγκληση στην Αστυνομία ζητώντας την τιμωρία του πατέρα του παιδιού, ο οποίος και συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.