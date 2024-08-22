Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική

Στην περιοχή Σίβηρη Κασσάνδρας - Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις 

UPDATE: 12:16
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Σίβηρη Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Χαλκιδική
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark