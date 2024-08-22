Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Σίβηρη Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σίβηρη Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2024

Πηγή: skai.gr

