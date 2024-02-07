Ικανοποιημένοι είναι οι κάτοικοι της οδού Τριποτάμου στην Σταυρούπολη, μια ημέρα μετά την κατεδάφιση αυθαιρέτων οικημάτων, της «φαβέλας» της γειτονιάς όπως αναφέρει το thessnews.gr

Στις παράγκες, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, διέμεναν σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πολυμελέστατες οικογένειες Ρομά, οι οποίοι προκαλούσαν καθημερινά προβλήματα στους γείτονες και τους κατοίκους της περιοχής εδώ και τουλάχιστον μια εικοσαετία.

«Κάνανε ενέργειες οι γείτονες εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον για να κατεδαφιστούν αυτά, οι οποίες τώρα απέδωσαν καρπούς. Δημιουργούσαν πολλά προβλήματα, φασαρίες πολλές, βάζαν φωτιές, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε, είχαμε κλοπές και διάφορα άλλα. Οι άνθρωποι χθες είχαν βγει στα μπαλκόνια και φώναζαν «δικαιωθήκαμε». Είμαστε υπέρ της αναβάθμισης της περιοχής», ανέφεραν ιδιοκτήτες του διαδικτυακού καταστήματος gr-eshop που βρίσκεται στην οδό Τριποτάμου.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες κατεδάφισης ολοκληρώθηκαν χθες, ωστόσο στο σημείο παραμένουν τα χαλάσματα.

Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» ζητούν να απομακρυνθούν άμεσα τα ερείπια και να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δημιουργία ενός όμορφου χώρου πρασίνου για τα παιδιά τους.

