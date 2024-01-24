Η δέσμη των μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με εισηγητή τον υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Τα μέτρα, περιλαμβάνουν κάμερες στα γήπεδα, ταυτοπροσωπία στα εισιτήρια. και έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας" (Α' 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού». Ειδικότερα, ο κ.Βρούτσης αφού σημείωσε ότι διαπιστώνει την κοινή αγωνία των κομμάτων να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της οπαδικής βίας, περιέγραψε τα μέτρα:

Κάμερες στα γήπεδα

Στο νομοσχέδιο, περιγράφεται αναλυτικά το πώς θα λειτουργούν οι κάμερες, σε ποιες περιοχές του γηπέδου θα εστιάζουν, την ακρίβεια των καταγραφών αλλά και το πού θα αποστέλλεται το υλικό αυτό. Επισήμανε ότι «για πρώτη φορά η σχετική Υπουργική Απόφαση που περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τοποθέτησης και της επεξεργασίας του υλικού των καμερών είναι ήδη έτοιμη», όπως και ότι «επειδή θέλουμε συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια και τις ΠΑΕ που αναλαμβάνουν πολύ σημαντικές ευθύνες από εδώ και πέρα, ήδη τεχνικά κλιμάκια από τρία υπουργεία έχουν επισκεφτεί και τα 14 γήπεδα της Super League δείχνοντας την καλή πρόθεση που έχουμε και δεν αιφνιδιάζουμε κανένα, ενώ θα υπάρξει και δεύτερος γύρος συναντήσεων».

Ταυτοπροσωπία στα εισιτήρια

Με τις προτεινόμενες διατάξεις στο νομοσχέδιο, ανέφερε ο κ. Βρούτσης ότι «σήμερα σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη βοήθεια της τεχνολογίας, ερχόμαστε και φτιάχνουμε μια εφαρμογή μέσω του κινητού τηλεφώνου που θα έχει και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα της διακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας μέσω της αστυνομικής ταυτότητας». Έτσι θα γνωρίζουμε τον καθέναν και την καθεμιά που εισέρχεται στο γήπεδο. Ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι «ένα από τα σημεία που εκκολάπτει την παραβατικότητα είναι η ανωνυμία». Το μέτρο αυτό, εξήγησε ο κ. Βρούτσης, υπάρχει και σε άλλες χώρες. Για την είσοδο των ανηλίκων έως 15 ετών, διευκρίνισε ότι θα μπαίνουν μαζί με κάποιο γονέα ή συνοδό ο οποίος θα έχει και τα δύο εισιτήρια και θα γίνεται η ταυτοποίησή του. Σχετικά με τους φιλάθλους από το εξωτερικό είπε ότι για αυτούς θα υπάρχει ειδική σχετική πρόβλεψη και τα διοικητικά αυτά μέτρα είναι εθνικό μέτρα που μπορούμε να λάβουμε». Ο κ. Βρούτσης είπε ότι μπαίνει τέλος στις «μπούκες» φιλάθλων και των υπεράριθμων φιλάθλων.

Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας



Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, ένα υφιστάμενο όργανο που όμως αποκτά επιτελική μορφή πάνω στο ζήτημα των παραβατικών συμπεριφορών. Δίνουμε, είπε ο κ.Βρούτσης, «μεγάλη σημασία στην ΔΕΑΒ για αυτό και την αναβαθμίζουμε, μειώνουμε τον αριθμό για να είναι ευέλικτο και αποφασιστικό όργανο και από εδώ και πέρα θα διαδραματίσει ρόλο στην παρακολούθηση παρατατικών συμπεριφορών αλλά και των διοικητικών προστίμων». Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι οι ποινές που θα επιβάλει η ΔΕΑΒ αφορούν «δέσμη ποινών αρμοδιότητας και όχι με στοιχεία υποκειμενικότητας» για όλα τα σχετικά θέματα. Ήδη όλες οι ΠΑΕ είπε ο αναπληρωτής υπουργός «έχουν ενημερωθεί για όλη την δέσμη μέτρων, τα έχουν ζυγίσει και έχουν καταλάβει ότι δεν παίζουμε».

e- Kouros

Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, καθώς «θα μάθουμε για πρώτη φορά, θα καταγράψουμε και θα μετρήσουμε τον αθλητισμό σε όλη την χώρα». Η πρώτη έκθεση θα παρουσιαστεί στα τέλη Φεβρουαρίου και για πρώτη φορά θα υπάρχουν στοιχεία για όλα τα αθλήματα ανά Νομό και ανά Επικράτεια. Είναι, είπε ο κ. Βρούτσης, μια μεγάλη δομική αλλαγή στο οικοσύστημα του αθλητισμού στη χώρα μας, ένα σημαντικό εργαλείο χαρτογράφησης για όλους και για όλα τα αθλήματα.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.