Νοσοκομείο Αγρινίου: 200 γιατροί κατηγορούνται για την μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα ΤΕΠ

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την έντονη διαμαρτυρία που εξέφρασε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τους ιατρούς που υπηρέτησαν μεταξύ 2018-2021 στο Νοσοκομείο Αγρινίου και κατηγορούνται (200 στον αριθμό) για παράβαση καθήκοντος.

Στις 11/1/24 ορίστηκε δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου αναφορικά με τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση των παραπεμπτικών εξετάσεων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

«Αν είχαμε αρνηθεί να παράσχουμε υπηρεσίες στους ασθενείς εξαιτίας των ελλείψεων και ειδικότερα του συστήματος που θα επέτρεπε το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, θα είχαμε θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή, ακόμη, των ασθενών. Πάλι θα ήμασταν κατηγορούμενοι», τονίζει η ανακοίνωση των Νοσοκομειακών Ιατρών.

«Αν οι Διοικούντες νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα μας εκφοβίσουν, τους διαβεβαιώνουμε ότι οι προσπάθειές τους θα πέσουν στο κενό. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και τις ευθύνες τους, που με την πολιτική τους έχουν φτάσει τα Νοσοκομεία της χώρας και το δικό μας στα πρόθυρα της κατάρρευσης», προσθέτουν.

Η ανακοίνωση:

«ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ 200 ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 8Ο/2018 ΕΩΣ ΤΟΝ 1Ο/2021, ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ’ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΟΦΕΛΟΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΣΑΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ!

Θα το ζήσουμε και αυτό! Όλοι οι γιατροί του Γ.Ν. Αγρινίου παραβίασαν το υπηρεσιακό τους καθήκον, για να το ζημιώσουν. Αυτή είναι η κατηγορία. Θα δικαστούν στις 11.01.2024 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου.

Μετά τις δημόσιες καταγγελίες του πρώην Διοικητή κ Μιχάλη τη μέρα της αποπομπής του από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση των παραπεμπτικών εξετάσεων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Νοσοκομείου από τα ασφαλιστικά ταμεία για την εξεταζόμενη περίοδο από τον 8/2018 έως τον 1/2021 , διενεργήθηκε εισαγγελική έρευνα «προς διερεύνηση των αδικημάτων της απιστίας (390 ΠΚ), άλλως της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ)». Αυτό αφορά συνολικά περίπου 200 γιατρούς που υπηρέτησαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Διενεργήθηκε κατόπιν έλεγχος από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) καθώς και από την Ελληνική Αρχή Διαφάνειας όπου στις πορισματικές εκθέσεις τους αποτύπωναν τις ανεπάρκειες, την έλλειψη: υποδομής, εξοπλισμού, πληροφοριακών συστημάτων, διασύνδεσης των τμημάτων και των κλινικών με τα εργαστήρια, το άκρως υποστελεχωμένο Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής, την απουσία γραμματειακής υποστήριξης σε 24ωρη βάση στα ΤΕΠ, τη μη ύπαρξη και λειτουργία ανεξάρτητου και αυτόνομου ΤΕΠ, τη σημαντική ιατρική υποστελέχωση ειδικευμένων γιατρών, την παντελή σχεδόν έλλειψη ειδικευομένων γιατρών κλπ

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υπε, την οποία ανέλαβε ο Διοικητής του ΓΝ «Χατζηκώστα» κ Δερδεμέζης στο πόρισμά του

παρότι όλοι όσοι διετέλεσαν Διοικητές στο εξεταζόμενο διάστημα, ακόμη και ο ίδιος ο κ Μιχάλης, παραδέχονταν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των παραπεμπτικών στο ΤΕΠ έως τον Ιανουάριο 2021,

παρότι οι πορισματικές εκθέσεις του ΣΕΥΥΠ και της Ελληνικής Αρχής Διαφάνειας αποτύπωναν με σαφήνεια τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες που καθιστούσαν ανεφάρμοστη την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΤΕΠ,

παρότι υπήρξε επίσης ενδελεχής και με πλήθος στοιχείων και εγγράφων κατάθεση από τη Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας τότε, που αποδείκνυε ότι δεν είχαν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση παραπεμπτικών στο ΤΕΠ ,

παρότι το ίδιο κατέθεσαν και όσοι γιατροί (Διευθυντές Τομέων, Τμημάτων κλπ) κλήθηκαν,

παρότι δεν υπήρξε ΠΟΥΘΕΝΑ ούτε στις πορισματικές εκθέσεις του ΣΕΥΥΠ και της Ελληνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε σε καμία κατάθεση, ότι οι γιατροί αρνούνται να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση παραπεμπτικών εξετάσεων στο ΤΕΠ, το αντίθετο μάλιστα, ζητούνταν να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης,

παρά όλα τα παραπάνω ο κ Δερδεμέζης παίρνοντας ως δεδομένο ότι υπήρχε η δυνατότητα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των παραπεμπτικών εξετάσεων στο ΤΕΠ, χωρίς να το τεκμηριώνει συγκεκριμένα, καταλήγει αδίκως και χωρίς κατά τη γνώμη μας να το αποδεικνύει, να ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΕΙ τις ευθύνες και τις ανεπάρκειες της Διοίκησης για τη μη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την απώλεια εσόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία, δια της διάχυσης, σε όλους τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ και στη Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ως τελικούς αποδέκτες, αντιστρέφοντας τα δεδομένα.

Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ, είναι ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟ!

Αυτή είναι η «αναγνώριση» της προσφοράς στους συναδέλφους από όλους τους Διοικούντες? Να διασύρονται στα Δικαστήρια και να διώκονται ποινικά με βάση τα δικά τους καταδικαστικά πορίσματα, καλύπτοντας τις δικές τους ανεπάρκειες?

Ποιους γιατρούς? Τους γιατρούς του Νοσοκομείου και των ΚΥ που όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει πλάτη, δουλεύουν ακατάπαυστα, με υπερεφημέρευση, «εντέλλεσθε» και μετακινήσεις, βγάζοντας ο κάθε γιατρός τη δουλειά που αντιστοιχεί σε 3, λόγω της ακραίας υποστελέχωσης, κάτω του ελάχιστου ορίου ασφάλειας, σχεδόν σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου προκειμένου να μένουν ανοιχτά και να λειτουργούν?

Ποιους γιατρούς? Σε αυτούς που κάθε έννοια εργασιακής και επιστημονικής αναγνώρισης, εξέλιξης και αξιοπρέπειας έχει χαθεί προ πολλού λόγω των πολιτικών τους?

Και για ποια κατηγορία? Εδώ δε κατηγορούμαστε ότι εγκαταλείψαμε ασθενή, ότι αρνηθήκαμε να εξετάσουμε ασθενή, ότι δεν ήμασταν στο πόστο μας. Κατηγορούμαστε ότι δεν εκδίδαμε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά εξετάσεων από …. ανύπαρκτες προϋποθέσεις, εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και πληροφοριακό εξοπλισμό κλπ, και αντ’ αυτού εκδίδαμε χειρόγραφα παραπεμπτικά, αντιμετωπίζοντας άμεσα τον πολυτραυματία, το έμφραγμα, το εγκεφαλικό, το αλλεργικό σοκ, την αναπνευστική ανεπάρκεια κοκ!

Το παράδοξο στην υπόθεση είναι ότι η αρμόδια Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών με την 333/07.08.2023 διάταξή της έκρινε «ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση δίωξης και ως εκ τούτου» έθεσε «την υπό κρίση δικογραφία στο αρχείο». Την κρίση της αυτή την αιτιολόγησε πλήρως με όλα εκείνα, που καταχώρησε στην διάταξή της.

Η Αντιεισαγγελέας Εφετών, στην οποία υποβλήθηκε η διάταξη, έκρινε ότι «προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος (…) για την πλημμεληματική πράξη της παράβασης καθήκοντος». Όσο κι’ αν διαβάσει κανείς την με α.π. 716/16.08.2023 διάταξη της, δεν θα βρει στοιχείο αιτιολογίας της παραδοχής του ότι «προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις». Η ίδια, πάντως, παρήγγειλε στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών να ενεργήσει «κατά κρίσιν για την παραπομπή (μας) ή μη» στο ακροατήριο. Το αποτέλεσμα ήταν να παραπεμφθούμε αν και είχε με πλήρη αιτιολογία κρίνει η Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών «ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις της ποινικής δίωξής» μας και γι’ αυτό έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

Ως γιατροί εκτελούμε το καθήκον μας με βάση τους κανόνες της ιατρικής. Το «έγκλημά μας», κατά το κατηγορητήριο, είναι ότι παραγγέλθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις για ασθενείς του νοσοκομείου χειρόγραφα και όχι ηλεκτρονικά. Το κάναμε αυτό, για να «ζημιώσουμε» το νοσοκομείο, αφού ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τις εξετάσεις που παραγγέλλονταν μόνον ηλεκτρονικά.

Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την 333/07.08.2023 διάταξη της Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών έγιναν δεκτά τα εξής: «Από το σύνολο των Ν.Μ. που υπάγονται στην 6η ΥΠε, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση παρακλινικών εξετάσεων στο ΤΕΠ λειτουργούσε όλο το 24ωρο μόνο σε 6 νοσοκομεία (Πανεπιστημιακά Πατρών και Ιωαννίνων, ΓΝ Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» κλπ), σε 4 Νοσοκομεία λειτουργούσε έως τις 23:00 και στα υπόλοιπα 17 νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων η Ν.Μ. Αγρινίου, η παραπομπή εργαστηριακών εξετάσεων εξακολουθούσε να γίνεται με χειρόγραφα παραπεμπτικά . Αιτία της καθυστέρησης (…) είναι α) η μη λειτουργία αυτοτελούς τμήματος οργάνωσης και πληροφορικής με κατάλληλο στελεχικό δυναμικό, β) έλλειψη διοικητικού προσωπικού στα ΤΕΠ ν’ αναλάβουν το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθ’ ότι ο ιατρός ΤΕΠ, ο οποίος, λόγω της (…) υποστελέχωσης καλύπτει περισσότερες θέσεις και εξυπηρετεί περισσότερους ασθενείς από όσους του αναλογούν, δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο να προβεί και σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γ) μη λειτουργία ανεξάρτητου και αυτόνομου ΤΕΠ με δική του οργανωτική δομή και προσωπικό, δ) γενικότερα υποστελέχωση της Ν.Μ. Αγρινίου».

Παρ’ όλα αυτά, παραπεμφθήκαμε να δικαστούμε για παράβαση καθήκοντος. Αν είχαμε αρνηθεί να παράσχουμε υπηρεσίες στους ασθενείς εξαιτίας των ελλείψεων και ειδικότερα του συστήματος που θα επέτρεπε το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, θα είχαμε θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή, ακόμη, των ασθενών. Πάλι θα ήμασταν κατηγορούμενοι.

Την ημέρα της δίκης στις 11.01.2024, όλοι οι γιατροί θα είναι στο δικαστήριο. Το νοσοκομείο δεν θα λειτουργήσει. Ας μεριμνήσουν οι αρμόδιοι να εξασφαλιστεί η νοσηλεία των ασθενών. Έπεται, μάλιστα, νέα ομάδα συναδέλφων, οι οποίοι θα παραπεμφθούν για το ίδιο αδίκημα. Διεξάγεται σε βάρος τους προκαταρκτική εξέταση από Πταισματοδίκη του Αγρινίου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Καλή αντάμωση στο ακροατήριο. Μέχρι τότε όλοι οι κατηγορούμενοι θα συνεχίσουν να είναι πραγματικοί γιατροί, θα παρέχουν με ευθύνη τις ιατρικές τους υπηρεσίες, χωρίς να τους επηρεάζει η οργή, η αγανάκτηση, η πικρία τους. Η εμπιστοσύνη των ασθενών δεν πρόκειται να διαψευστεί από τους γιατρούς, παρ’ όλη, επαναλαμβάνουμε την πικρία τους.

Αν οι Διοικούντες νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα μας εκφοβίσουν, τους διαβεβαιώνουμε ότι οι προσπάθειές τους θα πέσουν στο κενό. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και τις ευθύνες τους, που με την πολιτική τους έχουν φτάσει τα Νοσοκομεία της χώρας και το δικό μας στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το Δ.Σ ΤΗΣ ΕΙΝΝΑΑ ΠΡΟΚΗΡΡΥΣΕΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:00 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ κλπ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΘΑ

