Θεσσαλονίκη: Ηθελε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο και τράκαρε το περιπολικό

Επεισοδιακά εξελίχθηκε καταδίωξη Ι.Χ. αυτοκινήτου που οδηγούσε 46χρονος, καθώς στην προσπάθειά του να διαφύγει δεν δίστασε να πέσει πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς πάντως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με τον 46χρονο οδηγό (ημεδαπό) να συλλαμβάνεται τελικά και να παραπέμπεται σε δίκη με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μετά την αναβολή που πήρε για αύριο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό να κινείται στην Περιφερειακή Οδό της πόλης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα επιλέγοντας να βγει από την Περιφερειακή Οδό μέσω του κόμβου του Αγίου Παύλου. Εγκλωβίστηκε όμως στην κίνηση οπότε τον πλησίασαν οι αστυνομικοί και στην προσπάθεια να ξεφύγει εμβόλισε το περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο ίδιος, μετά τη σύλληψή του, φέρεται να ανέφερε ότι πανικοβλήθηκε, ενώ ομολόγησε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας (κοκαϊνης).

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση) και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

