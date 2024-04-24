Λογαριασμός
Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Σύμφωνα με πληροφορίες, πουλιά μπήκαν σε κινητήρα του, με αποτέλεσμα ο πιλότος να ζητήσει αναγκαστική προσγείωση από τον πύργο ελέγχου. 

Αεροδρόμιο

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προέβη το μεσημέρι ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800. Σύμφωνα με πληροφορίες, πουλιά μπήκαν σε κινητήρα του, με αποτέλεσμα ο πιλότος να ζητήσει αναγκαστική προσγείωση από τον πύργο ελέγχου. 

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τον αερολιμένα Αθηνών με προορισμό το Παρίσι, όταν ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να προσγειωθεί ξανά σε αυτόν γύρω στις 15.40 το μεσημέρι.

