Απαντήσεις και διευκρινήσεις δίνει ο Γιάννης Μώραλης σε ανάρτησή του στο Facebook σχετικά με εμπλοκή ονομάτων εργαζομένων στον δήμο Πειραιά με τους συλληφθέντες στην υπόθεση του Γιώργου Λυγγερίδη.



«Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου προσλαμβάνονται στους δήμους με βάση τον ισχύοντα νόμο και την προβλεπόμενη από αυτόν διαδικασία. Και στις περιπτώσεις που αναφέρονται τα δημοσιεύματα τηρήθηκαν απολύτως όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και παρά το ότι αυτό είναι γνωστό στους συντάκτες των δημοσιευμάτων, παραγνωρίζεται σκοπίμως», αναφέρει αρχικά και προσθέτει σε άλλο σημείο:



«Είναι για τον καθένα απολύτως αυτονόητο ότι καμιά ιδιωτική επιχείρηση και πολύ περισσότερο καμία δημόσια ή δημοτική αρχή δεν μπορεί να γνωρίζει πως συμπεριφέρεται μετά την αποχώρηση από την εργασία ή υπηρεσία του οποιοσδήποτε εργαζόμενος. Αν δηλαδή συμπεριφέρεται νόμιμα ή εάν διαπράττει αξιόποινες πράξεις».



Η ανάρτηση του Γιάννη Μώραλη στο Facebook



Με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου για δημοσιεύματα που εμπλέκουν άμεσα τον Δήμο Πειραιά με την υπό εξέλιξη έρευνα για υπόθεση οπαδικής - και όχι μόνο - βίας, δηλώνω τα εξής:

«Είναι προφανές ότι πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, η διακίνηση του οποίου από ορισμένους είχε επιχειρηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και πριν μερικούς μήνες. Και τότε και σήμερα εξίσου ανεπιτυχώς. Υπογραμμίζω, λοιπόν, ξεκάθαρα τα εξής:



Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου προσλαμβάνονται στους δήμους με βάση τον ισχύοντα νόμο και την προβλεπόμενη από αυτόν διαδικασία. Και στις περιπτώσεις που αναφέρονται τα δημοσιεύματα τηρήθηκαν απολύτως όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και παρά το ότι αυτό είναι γνωστό στους συντάκτες των δημοσιευμάτων, παραγνωρίζεται σκοπίμως.



Είναι για τον καθένα απολύτως αυτονόητο ότι καμιά ιδιωτική επιχείρηση και πολύ περισσότερο καμία δημόσια ή δημοτική αρχή δεν μπορεί να γνωρίζει πως συμπεριφέρεται μετά την αποχώρηση από την εργασία ή υπηρεσία του οποιοσδήποτε εργαζόμενος. Αν δηλαδή συμπεριφέρεται νόμιμα ή εάν διαπράττει αξιόποινες πράξεις.



Στον ξεκάθαρο υπαινιγμό κατά του προσώπου μου και την προφανή προσπάθεια σύνδεσής μου με οποιαδήποτε πτυχή αυτής της υπόθεσης, σαφέστατη απάντηση παρέχει η πάγια τηρούμενη και δημοσίως γνωστή συμπεριφορά μου.



Η πορεία μου τόσο στο παρελθόν όταν ασχολήθηκα ενεργά με το ποδόσφαιρο για 20 χρόνια, όπως και τα τελευταία δέκα χρόνια ως Δήμαρχος Πειραιά είναι απολύτως κρυστάλλινη και ευρέως γνωστή.



Μια πορεία στο φως.



Κάθε προσπάθεια σύνδεσης των κρινόμενων από τη δικαιοσύνη προσώπων και της συμπεριφοράς τους με εμένα, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια και φανερώνει ηθελημένη εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων».



Δείτε και την ανάρτηση στο Facebook

