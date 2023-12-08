Θεσσαλονίκη: H πλατεία Ναυαρίνου ντύνεται στα «ροζ»

Με δεκάδες πολίτες και ροζ μπαλόνια γέμισε το απόγευμα της Παρασκευής (12/8) η πλατεία Ναυαρίνου, όπου τα Προγράμματα Πρόληψης και Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ Ιθάκη, Προμηθέας, Αργώ, Ιανός, Μέθεξις και οι σύλλογοι των οικογενειών πραγματοποίησαν ένα ιδιαίτερο δρώμενο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάργηση των προγραμμάτων απεξάρτησης.

Δείτε βίντεο του GRTimes.gr από το δρώμενο με τα ροζ μπαλόνια:

Να σημειωθεί, ότι ήδη επιστημονικοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων (του ΚΕΘΑ Ιθάκη, του ΠΕΘΕΑ Αργώ, του Συλλόγου Εργαζομένων του ΚΕΘEΑ, του Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη καθώς και του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων) εξέφρασαν την αντίθεση του στις εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη ψυχική υγεία και την απεξάρτηση.

Τέλος, την Κυριακή (10/12) επιστήμονες και συλλογικότητες από όλο το φάσμα του πεδίου πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στη χώρα μας διοργανώνουν Ανοικτό Συνέδριο με θέμα «Η αντιμετώπιση της εξάρτησης στην Ελλάδα: Χθες, σήμερα, αύριο» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα.

