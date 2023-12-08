Μάστιγα η νοθεία στο ελαιόλαδο- Τα ύποπτα σημάδια για να την διαπιστώσετε

Η ακαρπία που έφερε έλλειψη αλλά και ιλιγγιώδεις τιμές στο ελαιόλαδο έγινε η αφορμή για ένα όργιο παραβατικότητας.

Στις υπαίθριες αγορές, μέσω διαδικτύου αλλά και από στόμα σε στόμα επιτήδειοι διακινούν νοθευμένα ελαιόλαδα αλλά όπως έγινε τελευταία γνωστό, ακόμα και χρωματισμένα σπορέλαια.

Πριν από λίγες ημέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας υπόθεση πατέρα και υιού που διακινούσαν νοθευμένο λάδι αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

“Το λάδι δεν είναι νοθευμένο, είναι σκέτο ηλιέλαιο χρωματισμένο. Τα κυκλώματα αυτά παίρνουν ηλιέλαιο από τη Βουλγαρία, το οποίο πρασινίζουν με επικίνδυνη, καρκινογόνα χρωστική”, δήλωσε στο GRTimes ο έμπορος ελαιολάδου Βασίλης Παναγιωτάκος. Ο ίδιος πλέον έχει ελάχιστο ελαιόλαδο να πουλήσει ενώ οι καταναλωτές αγοράζουν ό,τι βρουν αλλά και πολλές ελιές από το μαγαζί του. “Σε κάθε γωνιά πουλάνε τέτοιο λάδι. Ακόμα και ο ΕΦΕΤ δεν μπορεί να κάνει επαρκείς ελέγχους γιατί αυτοί που το διακινούν δεν έχουν σταθερή βάση και δεν υπάρχουν επαρκή συνεργεία. Ανοίγουν το πορτ μπαγκάζ και βγάζουν από μέσα μπιτονάκια, χωρίς ετικέτα, χωρίς στοιχεία”, τονίζει και καλεί τους καταναλωτές να είναι υποψιασμένοι όταν βλέπουν πολύ χαμηλές τιμές και συσκευασίες χωρίς ετικέτες και στοιχεία.

Το ίδιο συστήνει και ο Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΠΘ Νενάδης Νικόλαος ο οποίος αποκάλυψε στο GRTimes πως από τον Σεπτέμβριο καταφθάνουν στο εργαστήριο δείγμα με νοθευμένα λάδια που έχουν πανομοιότυπη σύσταση γεγονός που καταδεικνύει πως έχουν κοινή προέλευση και έρχονται από τη Βουλγαρία. “Είναι τόσο χονδροειδής η νόθευση που σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν να κάνουμε χημική ανάλυση”, δήλωσε ο κ. Νενάδης. Ο ίδιος καλεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν χύμα προϊόντα από πλανόδιους και από “γνωστούς γνωστού”.

Πώς ξεχωρίζει το νοθευμένο ελαιόλαδο

Σύμφωνα με τον κ. Νενάδη το πρώτο καμπανάκι θα πρέπει να είναι η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

“Δεν μπορεί όταν τα ελαιοτριβεία δίνουν μια τιμή 9-10 ευρώ κάποιοι να πωλούν με 5”, τονίζει. Οι καταναλωτές θα πρέπει να δοκιμάζουν τα λάδια, να τα μυρίζουν και να τα γεύονται. “Το ελαιόλαδο έχει χαρακτηριστική οσμή, είναι αυτό που μας ανοίγει την όρεξη όταν βλέπουμε μια σαλάτα με ελαιόλαδο”, λέει χαρακτηριστικά. Επίσης χάρις στις φαινόλες που περιέχει έχει πικάντικη γεύση. “Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αφήνει μια πίκρα στην κατάποση λόγω των φαινολών”, τονίζει και συμπληρώνει “αντίθετα τα σπορέλαια δεν έχουν μυρωδιά ούτε και γεύση”.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από το νοθευμένο ελαιόλαδο

Ο βασικός κίνδυνος από το νοθευμένο ελαιόλαδο και τα χρωματισμένα σπορέλαια είναι πως λόγω της παράνομης διακίνησής του δεν ξέρει κανείς από πού έχει περάσει. “Το λάδι έχει την ιδιότητα να παίρνει ουσίες από το μέρος όπου βρίσκεται. Είδα για παράδειγμα στην υπόθεση που βγήκε πρόσφατα πως είχαν το λάδι σε άθλιες εγκαταστάσεις”, λέει ο κ. Νενάδης. Ωστόσο ο ίδιος υπογραμμίζει πως ο άνθρωπος αποκομίζει τα οφέλη του ελαιολάδου για την υγεία μόνο αν το καταναλώνει ωμό, καθώς με το μαγείρεμα χάνει τα πολύτιμα συστατικά του. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως ακόμα και το παρθένο ελαιόλαδο είναι ασφαλές 18 μήνες μετά την εμφιάλωση.

