Θεσσαλονίκη: Γέφυρα σωτηρίας από την ΕΛ.ΑΣ για τη μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε νωρίτερα σήμερα από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., στη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά βρέφους στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Συγκεκριμένα, λόγω προβλήματος υγείας, το βρέφος μόλις 2,5 μηνών που νοσηλευόταν στην κλινική «Άγιος Λουκάς», κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο «Ιπποκράτειο».

Προκειμένου να φτάσει με ασφάλεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. «άνοιξαν» τον δρόμο για τη διακομιδή του μικρού αγοριού.

Το ασθενοφόρο κατάφερε να φτάσει με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο» μέσα σε οκτώ λεπτά

