Τέμπη: Στα τέλη της άνοιξης αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη - Οι ανακριτές δεν μπορούσαν «να ακούσουν» τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες

Την εκτίμηση ότι στα τέλη της άνοιξης θα μπορέσει να ξεκινήσει η δίκη για την εθνική τραγωδία των Τεμπών έκανε μιλώντας στον Σκάι 100,3 και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι επί πέντε μήνες, οι ανακριτές δεν είχαν νομικά το δικαίωμα να ακούσουν τις καταγεγραμμένες συνομιλίες το βράδυ της τραγωδίας- με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανάκριση: Χρειάστηκε να γίνει ειδική νομοθετική ρύθμιση από τον ίδιο, ώστε και οι ανακριτές να λάβουν υπόψη τους νόμιμα τις συνομιλίες, οι οποίες, ας σημειωθεί, είχαν γίνει ήδη γνωστές και τις είχε ακούσει όλη η Ελλάδα μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα!

Κληθείς να σχολιάσει την αποστροφή της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού, εκπροσώπου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, χθες στη Βουλή, ότι περίμενε, σχεδόν ένα χρόνο μετά την απώλεια του παιδιού της και 56 άλλων ανθρώπων, να καταθέτει στο δικαστήριο και όχι σε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο κ.Φλωρίδης αφού είπε ότι «τη μητέρα την ακούμε με σεβασμό, τις οφείλουμε τον σεβασμό», πρόσθεσε: «Η υπόθεση της ανάκρισης στα Τέμπη δεν είναι εύκολη. Μπορώ να πω ότι η ανάκριση διεξάγεται με καλό τρόπο». Ο κ.Φλωρίδης, όμως, αποκάλυψε στη συνέχεια ότι όταν ανέλαβε το υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο Ιούλιο, έλαβαν μετά από λίγες ημέρες την πληροφορία ότι οι ανακριτές δεν μπορούσαν να «ακούσουν» τις συνομιλίες. Σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό πήγαμε κατεπείγουσα ρύθμιση στη βουλή που πέρασε, ώστε να λυθεί το ζήτημα. Θα κολλούσε η ανάκριση επειδή η νομοθεσία είχε κάνει πρόβλεψη μόνο για τις αεροπορικές συγκοινωνίες και όχι για τον σιδηρόδρομο και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Πλέον το κενό έκλεισε.

Στην ερώτηση αν πλέον προχωρά η ανάκριση, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε ότι «Πιστεύω ότι προχωρά με τους σωστούς ρυθμούς και με τους νέους κώδικες που θα κατατεθούν στη βουλή, αφαιρούμε από τις υποθέσεις αυτές ένα στάδιο της προδικασίας που ήταν χρονοβόρο, να μπορεί ο εισαγγελέας να την πάει την υπόθεση στο δικαστήριο, να μην πάει στη διαδικασία των βουλευμάτων. Κάνουμε δύο παρεμβάσεις για να πάει γρήγορα. Πιστεύω προς το τέλος της Ανοιξης η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να πάει στο δικαστήριο. Το Μάτι έκανε πέντε χρόνια, τα Τέμπη θα πάνε σε ένα χρόνο και κάτι».

Πηγή: skai.gr

