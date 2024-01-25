Λογαριασμός
Επεισόδια στην Πατησίων μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο - Κλειστός ο δρόμος από την Πανεπιστημίου - Βίντεο, φωτογραφίες

Κουκουλοφόροι άναψαν φωτιά σε κάδους και έσπασαν μια τζαμαρία από ΙΕΚ -  20-30 άτομα παραμένουν στη Στουρνάρη και κάνουν σποραδικές επιθέσεις.  

UPDATE: 16:49
επεισοδιων

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Επεισόδια μικρής έκτασης ξέσπασαν στην Πατησίων μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. 

Κλειστός είναι ο δρόμος στην οδό Πατησίων από το ύψος της οδού Πανεπιστημίου έως τη λεωφόρο Αλαξάνδρας.

Ένα μέρος της πορείας μπήκε Πολυτεχνείο ενώ κουκουλοφόροι άναψαν φωτιές σε κάδους, έκαψαν δύο φωτεινούς σηματοδότες και έσπασαν τζαμαρία από ΙΕΚ. 

πατησιων

επεισοδια

Αυτή την ώρα, 20-30 άτομα παραμένουν στη Στουρνάρη και κάνουν σποραδικές επιθέσεις.

pathsivn

Από απόσταση οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν τους κουκουλοφόρους, χωρίς προς το παρόν να έχουν επέμβει. 

Σε εξέλιξη... 

Πηγή: skai.gr

TAGS: επεισόδια
