Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Επεισόδια μικρής έκτασης ξέσπασαν στην Πατησίων μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.
Κλειστός είναι ο δρόμος στην οδό Πατησίων από το ύψος της οδού Πανεπιστημίου έως τη λεωφόρο Αλαξάνδρας.
Ένα μέρος της πορείας μπήκε Πολυτεχνείο ενώ κουκουλοφόροι άναψαν φωτιές σε κάδους, έκαψαν δύο φωτεινούς σηματοδότες και έσπασαν τζαμαρία από ΙΕΚ.
Αυτή την ώρα, 20-30 άτομα παραμένουν στη Στουρνάρη και κάνουν σποραδικές επιθέσεις.
Από απόσταση οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν τους κουκουλοφόρους, χωρίς προς το παρόν να έχουν επέμβει.
Σε εξέλιξη...
