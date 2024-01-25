Λογαριασμός
Πέθανε ένα από τα παιδιά που είχαν εντοπιστεί σε βάρκα με μετανάστες στην Κύπρο

Τα παιδιά εντοπίστηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση τα ξημερώματα της Τετάρτης σε βάρκα ανοικτά του Κάβο Γκρέκο μαζί με άλλα 55 άτομα 

Απεβίωσε αιφνίδια από καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, ένα από τα τρία παιδιά που είχαν εντοπιστεί μαζί με άλλους μετανάστες σε μια βάρκα στα ανοιχτά των κυπριακών ακτών.

Τα παιδιά νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Μακάρειου Νοσοκομείου, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο εκπρόσωπος Τύπου του κυπριακού Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Χαράλαμπος Χαριλάου.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση τα ξημερώματα της Τετάρτης σε βάρκα ανοικτά του Κάβο Γκρέκο μαζί με άλλα 55 άτομα. Τρία παιδιά νοσηλεύονταν στο Μακάρειο Νοσοκομείο και δύο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, τα άλλα δύο κορίτσια που νοσηλεύονται στο Μακάρειο συνεχίζουν να είναι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές το σκάφος με τους μετανάστες είχε αποπλεύσει από τον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

