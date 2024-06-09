Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέτσολα: Το φιλοευρωπαϊκό κέντρο «κράτησε»

Ερωτηθείςγια το εάν η πολιτική της ομάδα, το ΕΛΚ, συνεργαστεί με την Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου είπε ότι «είναι πολύ νωρίς» για να απαντήσει

Ρομπέρτα Μέτσολα

Στην πρώτη της αντίδραση για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και για την άνοδο της ακροδεξιάς, η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει εάν η πολιτική της ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που ήρθε πρώτο, θα εργαστεί με τη σκληρή δεξιά της Τζόρτζια Μελόνι.

«Ακόμα περιμένουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα από χώρες όπως η Ιταλία, ωστόσο από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι το οικοδόμημα του φιλοευρωπαϊκού κέντρου κράτησε», είπε ο Μέτσολα.

«Από αύριο θα αρχίσουν οι συναντήσεις με τις πολιτικές ομάδες και θα δούμε πως θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λειτουργεί με πλειοψηφίες και όπως φαίνεται αυτό θα είναι το κέντρο της συζήτησης».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρομπέρτα Μέτσολα ΕΕ ευρωεκλογές 2024
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark