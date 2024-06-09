Μέτσολα: Το φιλοευρωπαϊκό κέντρο «κράτησε»

Στην πρώτη της αντίδραση για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και για την άνοδο της ακροδεξιάς, η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει εάν η πολιτική της ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που ήρθε πρώτο, θα εργαστεί με τη σκληρή δεξιά της Τζόρτζια Μελόνι.

«Ακόμα περιμένουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα από χώρες όπως η Ιταλία, ωστόσο από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι το οικοδόμημα του φιλοευρωπαϊκού κέντρου κράτησε», είπε ο Μέτσολα.

Roberta Metsola, European Parliament President tells Euronews "from the first projections, it looks like the constructive pro-European centre has held." pic.twitter.com/sd6U6nbEVi — euronews (@euronews) June 9, 2024

«Από αύριο θα αρχίσουν οι συναντήσεις με τις πολιτικές ομάδες και θα δούμε πως θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λειτουργεί με πλειοψηφίες και όπως φαίνεται αυτό θα είναι το κέντρο της συζήτησης».



