«Αρνητικός παραμένει ο πολιτικός συσχετισμός στη χώρα για τον λαό, όμως υπάρχει μια υπολογίσιμη δύναμη, το ΚΚΕ», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στις δηλώσεις του για την αποτίμηση του αποτελέσματος των Ευρωεκλογών.

«Μπορούμε απέναντι στα δύσκολα που έρχονται να συμβάλλουμε στην αναδιοργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης, στην πορεία αντεπίθεσης και ανατροπής. Ο ρόλος του ΚΚΕ είναι πάντα πολύ μεγαλύτερος από τα εκάστοτε ποσοστά του, συνεπώς ισχυροποίησή του οδηγεί σε πολλαπλάσια ισχυρούς αγώνες».

Τέλος, για τα ποσοστά μεγάλης αποχής, ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε πως «περικλείει σημαντικό ποσοστό διαμαρτυρίας απέναντι και στην κυβέρνηση, αλλά και στο αστικό πολιτικό σύστημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: skai.gr

