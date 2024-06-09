«Περάσαμε πάρα πολλά, από δυο διασπάσεις μέχρι να φτάσουμε στο μόνο ευρωψηφοδέλτιο που επέλεξε η κοινωνία η ίδια. Και να είστε όλοι περήφανοι για αυτό», ξεκίνησε στις δηλώσεις του από την Κουμουνδούρου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, αναφορικά με το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών.

«Εκεί που άλλοι με τεράστια χρέη κι ύποπτα κονδύλια για διαφημίσεις και κομματικές δαπάνες, καταφέραμε να μειώσουμε τη διαφορά από το 23% στο 13%. Πλέον το άλλοθι του 41% έχει τελειώσει κι αυτό είναι μια επιλογή του ελληνικού λαού», επεσήμανε ο κ. Κασσελάκης, προσθέτοντας ότι:

«Ο κόσμος είπε ότι υπάρχει μια άλλη ανθρωποκεντρική πολιτική. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για έναν νέο άνθρωπο που στέκεται με καθαρότητα απέναντί σας. Ο κόσμος μού έχει δώσει ξεκάθαρα χρόνο για καθαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και αυτό ακριβώς θα κάνω. Μόνο πάνω μπορεί να πάει το κόμμα μας από εδώ και πέρα».

«Εύχομαι η Ελλάδα να γίνει από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στα εκλογικά αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη, η οποία «δεν εμπνέει τους λαούς κι έχει γίνει ένα στυγνό διευθυντήριο», όπως είπε.

«Οι συμπολίτες μας στην Κύπρο δεν μπορεί να έχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά απέναντι στην Ουκρανία και απέναντι στους συνανθρώπους μας στην Παλαιστίνη, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή δολοφονούνται δίχως να υπάρχει τέλος σε αυτήν τη γενοκτονία. Εύχομαι η Ελλάδα να γίνει από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

