Ο 44χρονος υποψήφιος των Σοσιαλιστών στις ευρωεκλογές Ραφαέλ Γκλίκσμαν επέκρινε την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.



Ο Γκλίκσμαν δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα κατά της «ακροδεξιά έκρηξης» στη Γαλλία στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Δεν θα υπαναχωρήσουμε από τις θέσεις μας, δεσμεύτηκε ο γιος του αντικομμουνιστή φιλοσόφου Αντρέ Γκλίκσμαν.Με την επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπηθα μείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας, σχολίασε λίγο μετά τη δημοσίευση των πρώτων γαλλικών exit polls.

