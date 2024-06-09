Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προχώρησαν στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του αλλοδαπού από το Πακιστάν, που εντοπίστηκε, μαχαιρωμένος θανάσιμα, το απόγευμα της 5 Ιουνίου, στο σπίτι του στη Ροδόπολη Διονύσου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, συνελήφθη βάσει εντάλματος, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο, ο 26χρονος ομοεθνής συγκάτοικός του, που ήταν και συγγενής του, καθώς το θύμα είχε παντρευτεί την αδερφή του.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε από ειδική ομάδα αστυνομικών τής παραπάνω υπηρεσίας στον Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Θεσσαλονίκης, όπου ετοιμαζόταν να διαφύγει στη Βουλγαρία.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική νεκροψία-νεκροτομή, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία εξωτερικού τραύματος στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο και κακώσεων στο θώρακα και στην κοιλιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα που διενεργήθηκε, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, πιστοποιήθηκε η παρουσία του δράστη στον τόπο τέλεσης του εγκλήματος και η διαφυγή του από αυτόν.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 26χρονος, κατά την ανάκριση, παραδέχθηκε την πράξη του λέγοντας πως οδηγήθηκε στο έγκλημα γιατί το θύμα είχε άσχημη συμπεριφορά προς το πρόσωπό του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

