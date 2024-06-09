Τον προπονητή που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, βρήκε ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία!



Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάσιμο Κανσελιέρι μέχρι το καλοκαίρι του 2025, αντικαθιστώντας έτσι τον Στάθη Νεραντζάκη στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο 52χρονος Ιταλός τεχνικός βρέθηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της, ενώ κατά το παρελθόν έχει προπονήσει τη Λιμόζ, τη Ραβένα, ενώ ήταν και μέλος του τεχνικού τιμ της Αρμάνι Μιλάνο.«O Massimo Cancellieri είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ matecoΗ ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Ιταλό προπονητή Massimo Cancellieri, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Πρόκειται για έναν έμπειρο προπονητή, με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, καθώς για έξι συνεχόμενα χρόνια ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Armani Milano, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκε στη Γαλλία, ως προπονητής σε Limoges και Strasbourg.Καλωσορίζουμε τον Massimo Cancellieri στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.Benvenute Coach Massimo!Ο γεννημένος στις 24 Ιουλίου 1972 Massimo Cancellieri, ολοκλήρωσε πριν από οκτώ ημέρες την συνεργασία του με την SIG Strasbourg και ταυτόχρονα, την τριετή παρουσία του στο Γαλλικό πρωτάθλημα. Είχε κάνει την αρχή το καλοκαίρι του 2021, όταν και ξεκίνησε την συνεργασία του με την ιστορική ομάδα της Limoges, στον πάγκο της οποίας έμεινε για δύο σεζόν.Στη διάρκεια της σεζόν 2023-24, συνεργάστηκε με την Strasbourg, με την οποία συμμετείχε τόσο στο Γαλλικό πρωτάθλημα (με ρεκόρ 15 νίκες – 19 ήττες, τερμάτισε στην 12η θέση της κανονικής περιόδου), όσο και στο Basketball Champions League (πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και στον 5ο όμιλο με 4-2 νίκες, αποκλεισμός από τους “8” της διοργάνωσης, λόγω τριπλής ισοβαθμίας με Tofas Bursa και Cholet).Πριν αποφασίσει να εργαστεί για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας, ο Massimo Cancellieri ήταν για δύο σεζόν προπονητής στην ομάδα της Ravena (2019-21), ενώ νωρίτερα και για έξι συνεχόμενα χρόνια ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Armani Milano, ως άμεσος συνεργάτης των Luka Banchi (2013-15), Jasmin Repesa (2015-17) και Simone Pianigiani (2017-19). Στα έξι χρόνια της παρουσίας στο Μιλάνο, κέρδισε με την Armani τρεις φορές το πρωτάθλημα Ιταλίας (2014, 2016, 2018), κατέκτησε δύο κύπελλα Ιταλίας (2016, 2017), αλλά και τρία συνεχόμενα Super Cup (2016, 2017, 2018).Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 1994 από τα τμήματα υποδομής της San Raffaele, συνεργάστηκε επίσης με τις Teramo Basket, Montekatini, Pallacanestro Biella, Veroli Basket, προτού συνεργαστεί με την Armani Milano».

