Ευρωεκλογές 2024- Γερμανία: Θα ζητήσει συνεργασία το AfD από την Λεπέν;

DW/ Γιάννης Παπαδημητρίου

Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) είναι ασφαλώς από τους κερδισμένους της βραδιάς σε αυτές τις ευρωεκλογές.

Με βάση τις πρώτες προγνώσεις εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει ποσοστό γύρω στο 16%.

Είναι το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της, που την αναδεικνύει σε δεύτερη πολιτική δύναμη.

Μάλιστα στην πρώην Ανατολική Γερμανία η AfD είναι πλέον η πρώτη δύναμη με 27,1% έναντι 20,7% των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και 11,4% των Σοσιαλδημοκρατών (SPD). Όλα αυτά συμβαίνουν μόλις λίγους μήνες πριν από τις τοπικές εκλογές σε Σαξονία, Θουριγγία και Βρανδεμβούργο, όπου το ξενοφοβικό κόμμα φιλοδοξεί να εκλέξει τοπικούς πρωθυπουργούς, για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Αυτόν τον στόχο υπενθύμισε το βράδυ της Κυριακής, εν μέσω επευφημιών, ο συμπροεδρεύων της AfD Τίνο Κρουπάλα, μιλώντας στους οπαδούς του κόμματος. «Είναι ένα ισχυρό μήνυμα ενόψει των τοπικών εκλογών του Σεπτεμβρίου, είμαστε πλέον η πρώτη δύναμη στα ανατολικά κρατίδια», ανέφερε. «Επιτύχαμε, γιατί συνολικά ο κόσμος έχει πλέον μία πιο κριτική διάθεση απέναντι στην Ευρώπη» δηλώνει η επίσης συμπροεδρεύουσα Αλίς Βάιντελ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης (ARD).

Δεν επηρεάζουν τα σκάνδαλα;



Μόλις πριν λίγες εβδομάδες η AfD είχε φτάσει το 20% στις δημοσκοπήσεις.

Έκτοτε μεσολάβησε μία σειρά σκανδάλων, στα οποία είχαν εμπλακεί οι Μαξιμίλιαν Κρα και Πέτερ Μπίστρον, Νο 1 και Νο 2 αντιστοίχως στο ευρω-ψηφοδέλτιο του κόμματος, οι οποίοι και απομακρύνθηκαν προσωρινά από τον προεκλογικό αγώνα. Φαίνεται ότι τα σκάνδαλα στοίχισαν στην AfD λίγες ποσοστιαίες μονάδες, αλλά τίποτα περισσότερο.

«Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι δεν 'τσιμπάνε' πλέον» σχολιάζει με αυτοποεποίθηση η Αλίς Βάιντελ στο μικρόφωνο της ARD. Στα επίμονα ερωτήματα του δημοσιογράφου για το αν θα αποχωρήσουν οριστικά ή θα επιστρέψουν στην ενεργό δράση οι Μαξιμίλιαν Κρα και Πέτερ Μπίστρον, η ίδια δηλώνει: «Δεν το σχολιάζω αυτό, την απόφαση θα λάβουν τα κομματικά όργανα».

Μετά την προσωρινή αποχώρηση των Κρα και Μπίστρον μεγάλο μέρος του προεκλογικού αγώνα επωμίστηκε ο 37χρονος Ρενέ Άουστ, Νο 3 στο ευρω-ψηφοδέλτιο της AfD. «Είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα» δήλωσε ο ίδιος το απόγευμα της Κυριακής στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF. «Είμαι υπέρηφανος για τους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιλέγουν όπως εκείνοι θέλουν, όχι όπως θέλουν κάποιοι άλλοι» ανέφερε με νόημα.

«Κάναμε ένα διάλειμμα στη σχέση μας»

Το ζήτημα είναι τώρα σε ποια πολιτική ομάδα θα ενταχθεί η AfD στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επόμενη πενταετία.

Αυτή τη στιγμή οι ευρωβουλευτές του γερμανικού εθνολαϊκιστικού κόμματος ανήκουν στους «Μη Εγεγραμμένους», μετά τον πρόσφατο αποκλεισμό τους από την Ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» (ID), όπου πρωταγωνιστεί η Μαρίν Λεπέν. Αφορμή για την σύγκρουση με την Λεπέν και τον εξοβελισμό από την ομάδα ID ήταν κάποια ενοχλητικά σχόλια του Μαξιμίλιαν Κρα για τη δράση των SS στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πληροφορίες του περιοδικού DER SPIEGEL αναφέρουν ότι ο Κρα κινείται παρασκηνιακά για να συγκροτήσει μία νέα πολιτική ομάδα στις Βρυξέλλες, από κοινού με Ανατολικοευρωπαίους ακροδεξιούς βουλευτές.

Όμως την Κυριακή ο Ρενέ Άουστ, εν μέσω ευφορίας για το εκλογικό αποτέλεσμα, έκανε στο ZDF μία ενδιαφέρουσα δήλωση: «Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα στη σχέση μας με την κυρία Λεπέν, αλλά αύριο θα επιδιώξουμε και πάλι επαφές». Εκφράζει απλώς την προσωπική του άποψη; Του «ξέφυγε»; Ή μήπως «έδωσε είδηση»; Απαντήσεις αναμένονται από τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στο Βερολίνο, οπότε συνεδριάζουν τα κομματικά όργανα της AfD.

