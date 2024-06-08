Times: Τα 16 πιο «χαλαρωτικά» νησιά της Ελλάδας

«Η Ελλάδα είναι γεμάτη μαγευτικά σημεία για γαλήνιες στιγμές και πεζοπορίες. Από τα υπνωτικά Κυκλαδίτικα πετράδια μέχρι τα απάτητα μέρη του Ιονίου το φετινό καλοκαίρι θα μείνει αξέχαστο στα 16 προτεινόμενα Ελληνικά νησιά που προσφέρουν εμπειρίες χωρίς κοσμοσυρροή» αναφέρουν οι Βρετανικοί Times σχετικά με το καθιερωμένο κατάλογο με μη συμβατικούς Ελληνικούς προορισμούς που ανακοινώνουν κάθε χρόνο. Την κορυφαία τριάδα της λίστας συνθέτουν η πανέμορφη Αίγινα, η Αστυπάλαια για απρόσμενες ανακαλύψεις και οι Λειψοί των μύθων και των θρύλων. Ακολουθούν η Άνδρος που ξεχωρίζει στην Ελλάδα για την αυθεντικότητα της, τα ηλιοβασιλέματα στην Φολέγανδρο, η ηφαιστειακή Νίσυρος, η Σύρος του πολιτισμού και το Μεγανήσι για ήρεμες αποδράσεις. Τη λίστα συμπληρώνουν η Αλόννησος με το υπέροχο φυσικό θαλάσσιο πάρκο, το Αγκίστρι που συνδυάζει πόλη και θάλασσα, η Μήλος με τα απόκοσμα τοπία, η Πάτμος με τις εντυπωσιακές παραλίες, τα Κύθηρα με την άγρια φυσική ομορφιά, το Καστελόριζο για εξερευνήσεις στην άκρη της Ελλάδας, η Σέριφος των ζευγαριών και η «πεντανόστιμη» Σίφνος με το φεστιβάλ γαστρονομίας που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο.

Εκπρόσωποι των προορισμών του καταλόγου δίνουν το στίγμα της φετινής σεζόν:

«Προβλέπεται μια τουριστική χρονιά με υψηλούς ρυθμούς επισκεψιμότητας από το εξωτερικό. Παράλληλα, σύμφωνα με μεγάλη πλατφόρμα κρατήσεων οι Λειψοί βρίσκονται στην 6η θέση ανάμεσα στις κορυφαίες τάσεις για διακοπές των Ελλήνων. Η προσπάθεια μας για την ανάπτυξη και προώθηση ενός αειφόρου προορισμού που διατηρεί άθικτο το φυσικό περιβάλλον του, συμβαδίζει απόλυτα με τα χαρακτηριστικά της εποχής μας», αναφέρει ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

«Η Αλόννησος εξελίσσεται σε "μαγνήτη" για τους φίλους των δραστηριοτήτων, της χαλάρωσης και της αναζωογόνησης. Ποιότητα υπηρεσιών χωρίς παράλογα κόστη, τοπική κουζίνα, υπέροχες εξωτικές παραλίες, καταδύσεις, φυσιολατρία, και εκδρομές στο θαλάσσιο πάρκο είναι το "διαβατήριο" μας για μια θέση στον "χάρτη" των διεθνών μη μαζικών προορισμών. Οι φετινές διακρίσεις που έχουμε πετύχει σε δημοφιλή μέσα του εξωτερικού αποδεικνύουν την εξωστρέφεια της Αλοννήσου σε νέες αλλά και καθιερωμένες αγορές που δείχνουν την προτίμηση τους για το 2024», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του δήμου Αλοννήσου Διογένης Θεοδώρου.

«Αστυπάλαια σημαίνει βιωσιμότητα, παράδοση και φύση. Δημιουργούμε και προβάλλουμε ένα νέο μοντέλο προορισμού όπου ο επισκέπτης απολαμβάνει γαλαζοπράσινα νερά, παραμυθένιους οικισμούς, ιστορικά μνημεία και σπιτική φιλοξενία με σύγχρονους βιώσιμους όρους. Αυτός ο συνδυασμός είναι που προσελκύει τουρισμό από Ευρώπη, Αμερική και πολλές μακρινές χώρες», σημείωσε ο αντιδήμαρχος δήμου Αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης.

«Η Άνδρος διαθέτει ποιοτικές σταθερές που την καθιστούν μια όαση αυθεντικότητας δίπλα στην Αθήνα χωρίς υψηλό τίμημα. Η συνεχής εναλλαγή ορεινού τοπίου με παρθένες παραλίες, η γαστρονομία, και το εύρος χωριών, μοναστηριών και μονοπατιών δίνουν μια διαφορετική οπτική των Κυκλάδων. Η επισκεψιμότητα έχει ενισχυθεί εκτός υψηλής σεζόν, τάση που επιδιώκουμε να διατηρήσουμε», πρόσθεσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού δήμου Άνδρου Νίκος Μουστάκας.

«Θετικά είναι τα μηνύματα για την τουριστική σεζόν στη Σίφνο. Η γαστρονομία μαζί με την αγγειοπλαστική, τη φύση, τα μονοπάτια, τις θαλάσσιες εκδρομές και τις παραδόσεις αποτελούν το "DNA" του προορισμού. Βαρύτητα δίνουμε σε πολιτιστικές, αθλητικές και γαστρονομικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, όπως το Φεστιβάλ Κυκλαδίτικης Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές», επεσήμανε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.