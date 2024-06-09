Η Γαλλίδα ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λεπέν χαιρέτισε την Κυριακή την ανακοίνωση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για νέες βουλευτικές εκλογές μετά τη βαριά ήττα του προεδρικού στρατοπέδου από τον Εθνικό Συναγερμό στις ευρωεκλογές της χώρας.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία εάν οι Γάλλοι μας εμπιστευτούν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές», είπε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης.

Με επικεφαλής τον 28χρονο Τζόρνταν Μπαρντέλα, ο Εθνικός Συναγερμός κέρδισε περίπου το 32% των ψήφων στις εκλογές της Κυριακής, ποσοστό διπλάσιο από το 15% του Μακρόν, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls.

Πηγή: skai.gr

